Shakira “tendría intenciones” de llevarse a sus hijos de España

Un mes después de que Shakira y Piqué anunciaran su separación, la polémica continúa. Con el paso de los días se conocen nuevos detalles de la ruptura de la pareja, crecen los rumores sobre supuestas infidelidades y el panorama empeora con la disputa legal por la custodia de sus hijos.

Cabe decir que ya inició el litigio entre la cantante y el futbolista para definir qué pasará con los bienes de ambos y quién quedará a cargo de Milán y Sasha, de 9 y 7 años.

El portal ‘Informalia’ reveló que la colombiana tendría intenciones de sacar del país a sus dos hijos. Según una persona cercana al futbolista, la barranquillera quiere trasladarse a Miami junto a Milán y Sasha. Lea aquí: Shakira, captada con misterioso hombre en las playas de España

Sin embargo, Piqué no quiere ceder y por el momento no permitirá que sus hijos salgan de España “ni para pasar unos días de vacaciones”. Incluso, se dice que por este desacuerdo no se dirigen la palabra y su único contacto es por medio de sus abogados.

Fuentes cercanas a la artista colombiana, por otra parte, afirman que ella tiene un amplio expediente de pruebas para ganarle a Piqué en los tribunales y que llevará esta batalla legal “hasta las últimas consecuencias”.