Shakira reveló detalles de su gira mundial; estaría en más de 34 países

Luego de su última gira en 2018, la talentosa artista barranquillera Shakira ha revelado detalles sobre lo que podría ser su próximo tour.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, considerada la artista colombiana más exitosa de todos los tiempos, ha mantenido una carrera artística que abarca más de tres décadas y ha dejado su huella en todo el mundo.

Recientemente, la barranquillera se volvió tendencia mundial debido a un proceso legal en España, donde la Secretaría de Estado de Hacienda la acusaba de evasión de impuestos entre 2012 y 2014, por un presunto fraude fiscal de 14.5 millones de euros. Después de su sonada separación del futbolista español Gerard Piqué, Shakira ha dedicado su tiempo a sus hijos y a la música. En el último año, ha lanzado grandes éxitos que le han valido varios premios.

Durante su participación en los Latin Grammy en Sevilla, España, el 16 de noviembre, la artista afirmó que está enfocada en nuevos proyectos personales y musicales. “A principios del próximo año espero lanzar el nuevo disco y luego habrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera”, anunció Shakira. Recientemente, se ha rumorado que la artista colombiana está preparando lo que sería su gira musical más grande, visitando más de 34 países, incluyendo su natal Colombia.

"Sí, ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera", comentó Shakira durante una visita a su fundación 'Pies Descalzos' en Barranquilla.