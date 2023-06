Shakira reveló cuál fue el peor momento de su separación con Piqué

Durante una entrevista en People Español, Sharika confesó detalles sobre el proceso de separación que tuvo con Gerard Piqué, su regreso a Miami y la dura situación de salud que pasaba su padre, William Mebarak.

La cantante colombiana señaló que sus padres fueron vitales durante el proceso de ruptura. De hecho, su madre se caracterizó por ser su cómplice y su padre, su mejor amigo. Justamente cuando se enteraron sobre el proceso de separación, corrieron a Barcelona para consolarla, pues estaba “consumida en la tristeza”.

Sin embargo, un fuerte accidente también se presentó cuando celebraban la primera comunión de Milán: el padre de Shakira terminó en cuidados intensivos. Eso, mientras la prensa sacaba a luz más detalles de Piqué que le rompían el corazón.

“Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, declaró la barranquillera.