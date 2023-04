Shakira podría ser condenada a ocho años de cárcel: el juicio en noviembre

La artista ya pagó esos 14,5 millones de euros y otros tres de intereses, lo que no impide que pueda ir a juicio por supuesto fraude fiscal entre 2012 y 2014. (Le puede interesar: Arcángel aterriza en Valledupar para el Festival Vallenato)

Según informaciones de la prensa española, serán doce las sesiones del juicio y esto es así por la cantidad de testigos (alrededor de 200) que ha sido convocada por el ente acusador y por la defensa de la artista. En ese orden de ideas, el veredicto se daría a conocer el 14 de diciembre. (Le puede interesar: “Es la mujer definitiva”: Shakira, primera latina nombrada ‘Mujer del Año’)

Las sesiones estarán repartidas entre los días 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembre y también el 4, 5, 11, 12, 13 y 14 de diciembre, según reportes dados. No obstante, las fechas no son fijas, ya que pueden variar en el caso de que un testigo no preste declaración ante el magistrado del caso, José Manuel del Amo.