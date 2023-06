Shakira: “me enteré que era traicionada mientras mi papá estaba en UCI”

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, dijo la colombiana.

Shakira declaró que el incidente que ocurrió con su padre tuvo lugar cuando él viajó a Barcelona para brindarle apoyo durante la crisis que estaba atravesando con Piqué. La cantante mencionó: "Él vino a Barcelona para consolarme mientras estaba sumida en tristeza debido a la separación, y mientras estuvo aquí, resultó gravemente herido en un accidente durante la primera comunión de Milán".