Shakira lanzó su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira lanzó su nuevo disco ‘Las mujeres ya no lloran’, un viaje por el vasto paisaje del pop latinoamericano y sus subgéneros, tras una época de desahogo marcada por traiciones y desafíos que la han devuelto a su esencia personal y musical.

Con ‘Última’, uno de los temas de su duodécimo álbum, Shakira, según ella misma ha anunciado, pone punto final a sus desahogos musicales por la ruptura de su relación con Piqué en 2022. “Se me perdió el amor a mitad de camino, cómo es que te cansaste de algo tan genuino”, canta la artista colombiana. Lea aquí: Shakira encendió las redes con fotos sensuales al lado de un actor

‘Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual. Seguramente con el tiempo te arrepientas y algún día quieras volver a tocar mi puerta. Pero ahora he decidido estar sola”, agrega en la canción.

Cardi B, Karol G, Rauw Alejandro, Ozuna, Manuel Turizo, los DJ y productores Bizarrap y Tiësto, y las agrupaciones de regional mexicano Grupo Frontera y Fuerza Regida, además de sus hijos Milan y Sasha, la acompañan en 12 de las 16 canciones del proyecto, a ritmo de reguetón, bachata, balada, EDM, electro y synth-pop, corridos tumbados sierreños y urbanos y trap.