Este miércoles se difundió la noticia de que Shakira sería citada a una audiencia de Restablecimiento de derechos de los terrenos de la familia Hernández contra los Santo Domingo, pues su nombre aparece en el convenio para construir una institución educativa de la Fundación Pies Descalzos.

Sin embargo, El Universal consultó con la Fundación Santo Domingo, donde indicaron que la cantante colombiana no tiene que ver en el proceso, por lo que en ningún momento se ha citado a audiencia.

“Shakira no ha sido citada porque no tiene nada que ver en este caso. Ella tiene un equipo de trabajo y si hubiese un problema jurídico no sería ella la llamada a citación sino su representante legal”, explicó Nicolás Umaña, vocero de la Fundación Santo Domingo.

Agregó que “en este punto no hay ningún problema con la Fundación Pies Descalzos, el lío judicial es entre unos invasores de mala fe, que son la familia Hernández, quienes se han querido apropiar de unas tierras que no les pertenecen y quitarle a la comunidad la oportunidad de tener un megacolegio con el apoyo de la Fundación Pies Descalzos”.

Asimismo, Umaña aseguró que la fundación de la barranquillera no tiene nada que ver en el problema porque a raíz de los invasores no se ha podido empezar con la construcción del tan esperado colegio, por lo que en estos momentos dicha fundación sería solo un espectador paciente a la espera de que el problema con los invasores de terrenos se resuelva.