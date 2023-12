‘Shakira’ es la primera mujer finalista en la historia de ‘Yo me llamo’

El exitoso programa “Yo me llamo” se acerca a su gran final, cautivando a la audiencia colombiana con destacadas interpretaciones de reconocidos artistas. Una de las participantes que ha figurado como la favorita de los televidentes es Andrea Correa, quien encarnó a la artista versátil Shakira.

La imitadora nacida en Chile no solo ha conquistado el escenario con su sorprendente representación de la intérprete de ‘Monotonía’ sino que también ha logrado un hito significativo al convertirse en la primera mujer finalista en la historia de ‘Yo me llamo’ en Colombia. Su talento y dedicación la han llevado a obtener el reconocimiento del público y a asegurar su participación en la gran final. Lea aquí: Esta noche es la final de ‘Yo me llamo’ sepa cómo votar por su favorito