Shaira reveló qué pasó con el premio de Factor Xs: “No me dieron plata”

“¿Qué hiciste con el dinero que ganaste en el ‘Factor Xs’?”, cuestionó uno de los seguidores de la cantante en el buzón de preguntas. A lo que la cantante contestó entre risas: “Me lo gasté, me lo ‘mecateé’ en cositas” y, segundos después, procedió a revelar uno de los grandes secretos del programa.

“No, realmente en esos concursos, bueno antes, cuando eran programas de niños, no daban dinero. Y es chistoso, porque mucha gente creyó en 2011 que cuando yo llegué a Barbosa -su tierra natal- yo estaba ‘embilletada’. Incluso llegó la Policía a decir que si yo necesitaba seguridad, porque tenía una suma de dinero muy grande y que no sé qué, y nada que ver porque a mí no me dieron dinero en el ‘Factor’, fueron regalos materiales”, señaló la joven. (Lea también: Miss Universo sigue anunciando cambios: Steve Harvey no va más)

Agregó que le dieron una bicicleta, un computador, un piano, una beca de técnica vocal por un año y una cámara de video.

Finalmente mencionó: “En ese año había tres premios, que era como el más grande para el ganador: uno era un viaje al exterior con la familia, con todo pago, que yo dije: ‘No me interesa viajar’. El otro eran 85 millones de pesos, que en la música no son un carajo. En ese momento decidí, junto con mis padres, un contrato por tres años más la grabación de un disco. Creo que lo hicimos bien”.

Sobre la razón por la que no presentó en La Descarga, nuevo reality musical de Caracol, dijo que como ella ya había ganado un reality, ya era tiempo de que los nuevos talentos del país se den a conocer a través de plataformas.

Cabe recordar que Shaira es una cantante de música ranchera y popular, quien se dio a conocer a muy corta edad mientras participaba del programa de canto del canal RCN, Factor XS.