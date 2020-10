A la pregunta, Greeicy respondió que: “Pues mirá que yo nunca he sido maternal, o sea, nunca mi sueño ha sido como tener hijos o nunca lo fue. De hecho cuando nos conocimos con Mike como que algo que teníamos en común era que ninguno de los dos quería tener hijos, pero con los años los planes han ido cambiando”.

Agregó que como madre podría llegar a ser muy exagerada tal y como lo es con sus mascotas.

“Yo creo que como madre voy a ser una exagerada, porque yo con mis animales soy realmente exagerada, entonces creo que si los animales que no son míos despiertan eso en mí, yo creo que ser madre me va a despertar un instinto que no conozco en mí, que no lo tengo porque yo no me imagino consintiendo exageradamente al bebé, no me imagino así, pero sé que cuando lo haga va a ser como...no sabría responderte exactamente esa pregunta, pero creo que seré una gran madre, creo que sí”, dijo la colombiana.

De inmediato los seguidores expresaron sus comentarios ante la respuesta de Greeicy y su deseo de ser madre algún día luego de que no estaba entre sus planes. Por ahora, la colombiana y su pareja están enfocados en sus carreras musicales que cada día es más exitosa.