Señorita Colombia responde a los que la critican por ‘subida’ de peso

“Nunca serás suficiente”

Con estas palabras, la actual Señorita Colombia, tituló el texto que hoy suma miles de ‘Me gusta’ en Instagram, donde en un principio manifestó que cuando sus asesores le hablaban de las críticas a las que se expondría, le parecía un poco extremista, pero que ahora que lo ha vivido en carne propia, ha sido consciente la presión a la que son sometidas las mujeres que deciden participar en un concurso de belleza.

“Algo que me han dicho mucho las personas que hacen parte de mi equipo de asesores es que siempre faltará o sobrará algo y el propósito de hacérmelo saber es porque asumir ser una reina de belleza trae consigo unas presiones mentales y emocionales no aptas para una mujer de carácter débil, al principio, yo pensaba que esa premisa era un tanto exagerada pero con mi paso por este fascinante pero demandante mundo de los concursos lo he reafirmado, y no ha sido grato saberte siempre observada con mirada inquisidora, esa que a veces se torna cruel e incluso trasciende a lo sórdido, pues hay posturas que más que afectarte te llevan a pensar que en este mundo hemos perdido aún asignaturas como el respeto, el tacto y la humanidad, sin mencionar lo poco que hemos comprendido qué hay trastornos tan delicados como la aneroxia y la bulimia que son detonantes de enfermedades psicosomáticas que pueden incluso poner en riesgo la vida de las personas”, se lee en el mensaje de María Fernanda.

De inmediato, aseguró que ser la mujer más bella del país no implica que lo que debe primar sobre ella, es su físico, y que al igual que las demás mujeres el tema de las medidas, no debe ser prioridad. “Quizá este mensaje se torne dramático, pero es que al observarme y saber que tengo un título en mi haber que me cataloga como la mujer más bella del país, creo que es mi voz hoy y no mi cuerpo el que debe primar, porque quiero que comprendamos que las medidas perfectas solo nos llevan a reducir a la mujer a un número arrojado por un metro y a una lupa puesta en los excesos de piel de los que se desprenden improperios cargados de mala vibra, que leerlos, terminan causando tristeza, además de entender porque hoy tiene más relevancia la celulitis de la Reina de Colombia que la pobreza y la desigualdad en nuestro mismo país, tremenda paradoja”.

Antes de terminar sus palabras, la bella mujer que representó al Quindío, enfatizó que ella es más que una mujer que cumple con estereotipos establecidos para las reinas. “Pensaba, Mafe, te van a tildar de víctima con este mensaje y de hacerte la de la vista GORDA por salir con el cuerpo en “malas condiciones” y volví a la máxima que titula este mensaje, nunca serás suficiente y no necesitas serlo, porque pretenderlo sería catalogarte como objeto y SOY más que apariencia: esencia, más que medidas: inteligencia y más que belleza: HUMANA, esa que puede siempre mejorar, pero que para lograrlo vive su proceso, confía en sus elecciones y no se presiona por lograr una calificación. ‘Las mujeres de mi tierra somos frutos del amor’”.