¿Cómo calificas esa experiencia y la de haber estado en el CNB?

-Fue una experiencia linda y de muchos retos. Veía todo lo que hacía mientras portaba la corona como algo positivo y enriquecedor en muchas áreas de mi vida, así que califico la experiencia como positiva para mi vida, tanto en el área personal como profesional: gracias a ella se me presentaron muchas oportunidades que han aportado a mi crecimiento y desarrollo como ser humano.

¿Qué les recomendarías a las chicas que aspiran este año a Señorita Cartagena?

-A las chicas que aspiran a ser Señorita Cartagena les digo que disfruten esta experiencia sin dejar de lado la humildad. (Le puede interesar: Concurso Nacional de Belleza: los eventos que se realizarán en 2021)

¿Cuál es la característica que no debe faltarle a la próxima Señorita Cartagena?

-Definitivamente, ser muy humana. Cuando ayudas y das sin recibir nada a cambio, se te llena el alma y eso debe tenerlo muy en cuenta mi sucesora.

¿Qué ha sido de tu vida después de tu participación en el reinado?

-Gracias a esta experiencia, he tenido cambios buenos en mi vida; he seguido preparándome a nivel profesional. Ahora trato de seguir llevando un estilo de vida saludable y me encuentro enfocada en las cosas que me hacen crecer como persona y profesional para llenar de cosas positivas a esta sociedad.

¿Aspiras a seguir participando en reinados?

-Por ahora, no está en mis planes seguir participando en reinados.