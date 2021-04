“Yo no tengo directamente la franquicia y es con un intermediario, quien hizo el cobro de supuestos 6 mil dólares, en los que ella tenía que colocar 3 mil y nosotros 3 mil. Sin embargo, nunca se colocaron, ni se le exigió ni mucho menos se le dijo que iba a perder la corona por esto”, explicó Efraín Quintero a El Universal.

Sobre la entrega de premios, Quintero aseguró que “ella se contradice cuando habla de la premiación ya que ella afirma que no necesita de los premios, pero los está pidiendo. Además, al equipo de prensa del certamen le consta que Yoselín se fue antes del tiempo y no pudo estar en la entrega de premios, pues no terminó el proceso de prensa”.

El director también mencionó que la pandemia entorpeció el proceso, pues a partir de ese momento ya no se pudo hacer más nada.

“Ella dice que los patrocinadores entregaron dinero. Para nada, que demuestre qué patrocinador dio dinero para ella porque el concurso tiene una cantidad de cosas que hacer y no es con patrocinadores es con venta de franquicias que se trabaja”, comentó.

Asimismo, Efraín dijo que Rincón renunció a su título entre noviembre y diciembre, y aunque se le pidió una espera, mientras que él se recuperaba de COVID-19, ella no esperó y prefirió publicar un comunicado diciendo que no quería seguir, pero no lo hizo directamente con el certamen sino a través de sus redes sociales.

“Se pasó el tiempo y volvió aparecer ahora que vio unas publicaciones que estamos haciendo para renovar la página, pero concurso todavía no hay por la pandemia. La aclaración de la plata es que jamás me dio dinero para esa franquicia, jamas consignó a nadie para decir que se le estafó o se le quitó algo”, puntualizó.

Finalmente, aclaró que él ha querido conciliar y llegar a un acuerdo, pero ella no ha mostrado esa disposición.

Cabe recordar que a través de una serie de historias en su perfil de Instagram, la también empresaria, y esposa del beisbolista Julio Teherán, aseguró tener pruebas de supuestos engaños del concurso y la agencia organizadora del concurso Señora Colombia.