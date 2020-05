Señalan a Giovanny Ayala de querer atentar contra su ex

A través de un video difundido en redes sociales, Giovanny Ayala reveló que ya puso en manos de su abogado el tema y que además espera la notificación oficial de la denuncia, solo hasta ese momento dará declaraciones públicas. “Una niña en su momento manifiesta unos comentarios que son muy fuertes. La gente que conoce el ser humano de Giovanny Ayala, que son mis amigos cercanos, también acabo de escuchar a muchos de mis seguidores que quieren que salga a decir qué es lo que está pasando. También tengo dialogo con mis abogados y me manifiesta que en su debido momento cuando sea notificado y escuchado, de las denuncias que hace esta niña, todo será aclarado. Gracias a la gente que me apoya”, manifestó el artista de música popular, quien se mostró tranquilo.

No dará más declaraciones

¿Qué había dicho?

Durante la edición del fin de semana del programa La Red, Jhoanna Tovar, narró lo que habría sido el macabro plan que había organizado Giovanny Ayala contra su exesposa, de quien se divorció en noviembre del año pasado. “Me dice que si yo tengo una amiga o una conocida que fuera grande y acuerpada para que fuera y mechoneara a la exmujer. Que la rasguñara y que le dijera que “era una perra, una quitamaridos”. Para que Andrea Díaz no pensara que esa vuelta no había sido mandada por Giovanny. Pasaron 3 y 4 días y el volvió al tema. Recordé que tenía una conocida como él la quería y la contacté, que él le iba a dar 300 mil pesos por tratarla de perra y de mechonearla. Giovanny me dijo que buscara a otra mujer”, aseguró Tovar.

En la misma entrevista, la mujer de 21 años, contó los detalles de cómo pasó el tema de ‘una simple golpiza’ a incluso considerar inyectarle un medicamento. “Giovanny le dice a Chacho, alguien que trabaja con él, que le consiguiera unas tijeras de jardinero y un carro prestado porque si Andrea Díaz iba a saber cuál era la camioneta. Entonces le dijo a la mujer de Chacho que comprara una jeringa y que le pusieran un líquido. En aquel momento yo no sabía que la jeringa y las tijeras eran para eso porque él siempre habló de mechonearla. Cuando le entrega las dos cosas a las mujeres, les dice que la jeringa es para que se la pongan en la cola de Andrea Díaz, y ahí me asusté, dije Giovanny, qué clase de hombre es”, narró la mujer.