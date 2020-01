‘Secreto’, la champeta de ZoneK que no dejarás de bailar y dedicar

El talento musical en Cartagena no para de sorprender a todo el país. Nuestros exponentes se destacan en diferentes géneros y siempre impregnan el sabor y la creatividad que les hace proyectarse a nivel internacional.

Así como muchos ya brillan en la constelación de las estrellas de la música nacional, otros comienzan a abrirse camino en este difícil y mágico mundo. Uno de ellos es Luis Carlos Mendivil, de 25 años, y más conocido como ZoneK, ‘el Magnate’.

Tiene 12 años en la producción musical, pero este 2020 tiene la meta de posicionarse como intérprete de champeta. “Como buen cartagenero siempre me ha gustado la champeta, es algo que llevo en la sangre, al igual que la música”, contó el artista, quien tiene un estudio musical en el barrio Paseo Bolívar, llamado ‘La Mente Inc’, donde ha trabajado con cantantes como Big Deivis y sus exitosas producciones ‘la Chica Gucci’ y ‘la Flaca’, al igual que con Gran Benko y su tema ‘Plan B’.

“La gente siempre me ha dicho que lo intente como cantante. Ahora tomé la decisión y me están apoyando mucho. Antes no me sentía preparado, pero creo que es el momento, que ya tengo todo para arrancar con mi sueño”, apuntó.