Sech presenta su nuevo álbum “1 OF 1”

Después de nuevos sencillos virales y un hack de Instagram que filtró 4 pistas, nuestro peluche global, Sech, está listo para lanzar su nuevo álbum “1 OF 1” bajo el sello de Rich Music Inc. Producido por Dímelo Flow, el nuevo álbum está compuesto de 21 pistas que incluyen su último himno de empoderamiento femenino “Relación” y su nuevo sencillo “Confía” junto al ícono global Daddy Yankee. “1 OF 1” está disponible en todas las plataformas digitales HOY.

“1 OF 1” es el segundo álbum de Sech. El artista panameño explica que, a diferencia de su álbum debut “Sueños”, este nuevo álbum demuestra su crecimiento como artista y como persona en este último año. El álbum presenta artistas de la “nueva escuela” del reggaeton, como Myke Towers, Lenny Tavárez, Justin Quiles, Ozuna, Farruko, Gigolo Y La Exce, y colaboraciones legendarias con los miembros de “la vieja escuela” como el “Big Boss” Daddy Yankee, Arcángel y Zion & Lennox.

Canciones de “1 of 1”

Me Olvidé

Casino

Bentley ft. Myke Towers

Oficial ft. Arcangel, Gigolo Y La Exce

Portarse Mal

Fe

Confía ft. Daddy Yankee

En Lo Oscuro

Relación

Dale ft. Lenny Tavarez

Trofeo

Se Va Viral ft. Nando Boom

Tu y Yo ft. Zion & Lennox

Goteras

Uni

Fabuloso ft. Justin Quiles

Arriba ft. Farruko

Panama City

Dios Te Guarde

Siempre

Si Te Vas ft. Ozuna

En lo que va del 2020, Sech ha tenido más de 20 nominaciones sobre 4 espectáculos de premios diferentes, vendió por completo su primera gira principal, Sueños Tour, junto con su compañero de sello Dalex, e hizo su debut en la lista “50 Más Bellos” de People en Español. “1 de 1” está disponible en todas las plataformas digitales.