El nuevo álbum ‘Dharma’, de Sebastián Yatra, lo conforma un grupo de canciones inspiradas en las lecciones que le dejó el 2021 y con el que se ancla en la realidad. La producción que contiene varios éxitos como ‘Tacones rojos’, ‘Pareja del año’ o ‘Chica ideal’, lidera la lista global y Spotify, donde sus álbumes son los más reproducidos entre el 28 y el 30 de enero.

Un trabajo que demuestra la versatilidad del cantante colombiano para trabajar en los distintos géneros como baladas, rock o cumbia villera.

¿Por qué titular ‘Dharma’ su nuevo álbum?

Tiene que ver con la magia que cada quien tiene en su interior, al final somos vida que habita un cuerpo y somos parte de Dios. Fue producto de encontrar muchas respuestas dentro de mí. En búsqueda de tu Dharma, de tu destino, como la aceptación de la realidad que, en definitiva, son un montón de emociones que muchas veces intentamos tapar o pretender que no están ahí, pero no debemos ir en contra de ellas, es parte de nuestra naturaleza. Lea aquí: Encanto, nominada a los Óscar ¡y una canción de Sebastián Yatra también!

He ido aprendiendo a encontrar hasta en la tristeza lo lindo de la vida, hasta en la rabia, así como a dejar de preocuparse por cuándo se puede acabar la felicidad. Se debe vivir en el presente, gozarla y entender que la vida tiene su propio sabor. Vivir con conciencia es un trabajo de todos los días.

¿Para llegar al Dharma se debe haber pasado por el Karma?

Es un proceso que usualmente tienes después de que el Karma te vuelve nada. Lo vemos como algo negativo, pero en realidad son aprendizajes, que no dejan de darte rabia y tristeza, no lo entiendes bien, pero es con el tiempo que lo empiezas a entender y a agarrar conciencia, que es cuando llega el Dharma y el aprender.

Para la gente es difícil ver las dificultades o la tristeza en las personas exitosas o de gran fama como un artista. ¿Qué piensa de ello?

La carrera es tan solo una parte de la vida. Lo laboral, la fama, el éxito y el dinero es solamente una fracción de un todo. Pero lo más importante es lo emocional, lo espiritual, que se pueda estar alineado, consciente, porque buena parte de la gente que es realmente feliz en la vida son personas que viven con pocas cosas materiales.

No es que no sea bonito tener cosas materiales, el problema es cuando usas esas cosas para llenar el vacío emocional, espiritual o sentimental. En algún momento te vas a estrellar.

¿Cómo fue la selección de los artistas invitados a este álbum?

Son muchos los caminos los que me llevan a encontrarme con gente que termina colaborando con mi música o yo con la de ellos. Algunos fueron encuentros espontáneos, en otras ocasiones escribía las canciones con ellos, hice Dharma de manera natural.

Dharma, la canción que le da título al álbum, fue un trabajo en estudio con la que quisimos hacer una mezcla de vallenato y rumba flamenca, por lo que tenía todo el sentido de contar con un artista de raíces flamencas y otro del mundo vallenato, así que automáticamente se me vinieron a la cabeza Rosario y Jorge Celedón. Para mi fortuna, aceptaron.

Compone en solitario y en colaboración, ¿Qué método prefiere?

En compañía es más fácil, porque tienes una idea y la puedes sacar adelante con mayor velocidad.

Entre las composiciones en solitario de este álbum está ‘Adiós’, luego me junté con Pablo López para terminar de escribir la letra, pero ‘Cómo mirarte’ la escribí solo, al igual que ‘No hay nadie más’.

Las hice solo porque no había nadie con quién hacerlas en ese momento, pero muchas veces la concentración no me da para terminarlas.

¿Experimentó con muchos géneros musicales en este álbum?

Es un álbum sin un género específico, es simplemente mi creatividad, que la dejé ir. Estoy orgulloso de estas canciones, con los videos, y siento que las ideas que intentamos plasmar están realmente claras.

Es un proyecto del cual me enamoré y le metí toda la energía, porque la magia está en los detalles, y esa es la razón por la cual me demoré lanzando el álbum.

Cuando lo escucho, hay canciones que no tengo idea en qué género musical ponerlas como ‘Quererte bonito’, pero están desde las baladas, un rock muy chévere, hasta puro reggaetón.Prefiero que las canciones nazcan de una buena conversación, de un buen rato creando, en amor, en conciencia. Cuando uno escribe una canción con otra gente, puedes tener una retroalimentación única y le puede llegar a mucha más gente de una manera más rápida.

Tras dos meses de su lanzamiento, ¿qué le ha dejado ‘Encanto’?

Agradecido por Lin-Manuel por haber pensado en mí para esta canción de ‘Encanto’. Lo curioso es que creo que es mi ‘Dharma’ estar en ‘Encanto’ por hacer canciones del corazón. Porque Lin-Manuel escuchó ‘Adiós’ y fue ahí que dijo que quería que yo cantara ‘Dos Oruguitas’, que nos ha dado tantas alegrías, como la nominación a los Golden Globe y a los Óscar.

’Dharma’ es un álbum muy esperado y trabajado varios años por usted, ¿Qué siente al verlo publicado?

Me siento orgulloso de verlo terminado, con todas las canciones y la portada, con el concepto que trabajamos. Es lindo ver todos los videos, que se complementan con la gira que estamos montando, con varias semanas de ensayos, así como lo haremos durante todo el mes de febrero, cuando arranquemos el 23 en el Auditorio Nacional de México, que por supuesto llegará a Colombia. Un álbum y una gira que habla de todos los sentimientos que pasamos como seres humanos, donde los afrontamos sin miedos, los aceptamos, los vivimos y los enfrentamos, porque muchas veces la mejor forma de superar los miedos es ir de frente con ellos. Le puede interesar: Premios Óscar: estos son todos los nominados

¿La balada no podía faltar?

La balada no puede faltar. Están ‘Adiós’, ‘Tarde’, ‘Básicamente’, que es medio balada, y ‘Quererte bonito’, que es como una balada bolero, una mezcla loca de todo.

¿Cómo va la preparación para su gira de conciertos?

Es un trabajo muy lindo de realizar. Ya tenemos la lista de canciones que harán parte de la gira y estamos trabajando duro con los bailarines. Me estoy preparando con la guitarra porque voy a tocar varias de las canciones con ella, así como con el piano. Será un show como una verdadera montaña rusa.

¿Difícil elegir el repertorio de sus conciertos?

Ya es mucha música a través de los años. Tan solo ‘Dharma’ cuenta con 17 canciones, más los temas de los álbumes anteriores, fue difícil seleccionar las 24 canciones que harán parte de la gira.

Además de la música, ¿muchos proyectos por salir?

Tenemos muchas cosas listas que estaban esperando su momento de salir. Vamos a estrenar la serie que hicimos con Netflix, que se llama ‘Érase una vez, pero ya no’, dirigida por Manolo Caro y en la cual soy el protagonista. También tenemos la nueva temporada de La Voz Kids España, pero además ya venimos preparando nuevas canciones y sorpresas en distintos ámbitos.

¿Le hizo falta el escenario durante este cese involuntario por la pandemia y el confinamiento?

Me hacía mucha falta el escenario y por eso estamos cuidando cada detalle del show que presentaremos en la gira, porque será muy emocionante y divertido de dar.

Es normal que si repites un show año tras año terminas aburriéndote un poco, porque quieres empujarte al siguiente nivel.

El artista debutó el 30 de septiembre de 2013 con el lanzamiento del sencillo ‘El Psicólogo’, que se ubicó en el tercer puesto de la lista nacional latina en Colombia, además de alcanzar el número uno en Venezuela y Ecuador.

Tema que mezcló en géneros como el reggae y el pop. La canción fue producida por Yhonny Atella, Ender Thomas y Tom Coyne, con apoyo del sello discográfico Mackediches Records; el lanzamiento fue exclusivo para la plataforma digital iTunes.

En diferentes ocasiones se ha visto que el cantante no se encierra en un género musical, pues esa combinación de los difentes ritmos y trabajos con otros artistas se reflejó desde el principio de su carrera.

En marzo de 2015 Sebastián Yatra estrenó ‘No me llames más’, una propuesta musical que contó con el apoyo del director Diego Cadavid. Después el cantante hizo un remix de la misma con la colaboración de artistas colombianos como Juan David Gálvez, integrante de Alkilados; y Mike Bahía.

Una canción que resultó con un sonido muy particular, pues fue producto de mezclar ritmos inherentes a diversos géneros de la música urbana, como pop, reggae, soka y dancehall.

Durante su carrera musical, el artista se ha visto envuelto en rumores y romances, pero el más mediático ha sido con la argentina Tini Stoessel, con quien se reencontró hace poco en la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman en Buenos Aires.

Este encuentro dio mucho de qué hablar entre los seguidores de la pareja, que aún guardan la esperanza de verlos juntos. Pues por estos días los rumores de una supuesta reconciliación estaban dando vueltas en los medios argentinos y colombianos.

Sin embargo, al parecer son falsos, ya que, a pesar de que los artistas se encontraron y cruzaron palabras, el cantante colombiano asegura que tiene un gran respeto y cariño por ella. Pero, por ahora, cada uno se debe concentrar en su camino.

“Quién sabe qué pase en la vida. Cada quién está en un proceso personal. Yo siempre la voy a querer, pero la vida como que te va mostrando siempre el camino de las cosas”, afirmó Yatra.

Después de su ruptura con la argentina, otros rumores de relaciones surgieron, esta vez con diferentes artistas como Danna Paola, Ester Expósito y la protagonista de su video ‘Tacones Rojos’, Clara Galle.