Sebastián Yatra estará en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

El colombiano Sebastián Yatra, uno de varios artistas que participarán en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, dijo este jueves ser un hincha de varios deportes, en especial los de mayor riesgo y “sin importar nada”.

En una rueda de prensa en el centro de medios de la competencia panamericana un día previo a la inauguración de los Juegos, Yatra admitió que su sueño cuando adolescente era ser nadador, pero se decidió por la música. Lea aquí: Yatra se une a Sting, Rod Stewart y Ricky Martin para evento en España

Igualmente, contó que hay ciertas disciplinas que respeta por su valor de practicarlos.

“El tema de clavados me da miedo. Me gustan todas las disciplinas en que la gente no siente ningún miedo, son arriesgados, se entregan, salen y lo hacen. No les importa nada, van de frente, sin miedo de nade, y es interesante”, sostuvo Yatra.