Sebastián Yatra debutó con victoria en el Abierto de Estados Unidos

“Carlos es lo máximo. Nos la llevamos muy bien desde hace mucho tiempo. Y también le agradezco que me haya ayudado a agarrar otra pasión y otro hobby. Obviamente nunca voy a jugar a tenis a un nivel profesional... Pero si me pongo las pilas, puedo terminar jugando bien y es un deporte súper divertido”, comentó el artista en entrevista con la Agencia EFE.

Los partidos de exhibición en Nueva York se realizan con el fin de recaudar fondos para Ucrania antes del lunes 28 de agosto que arranca el último ‘grand slam’ del año. Alcaraz y el tenista estadounidense Frances Tiafoe fueron las figuras del principal partido, y se unieron como invitados especiales Yatra y Jimmy Butler, estrella en la NBA con los Miami Heat. Lea aquí: De cantante a tenista: Sebastián Yatra debutará en el US Open

“Fue una experiencia hermosa. Son el tipo de cosas que uno pone en esa lista de experiencias que nunca te vas a terminar de creer. Estoy superagradecido con Carlitos por la invitación y con el US Open por todo el amor que me dieron”, dijo Yatra, quien además será la estrella del concierto “Sounds of the Open” que organiza este viernes el Abierto de EE.UU