Sebastián Caicedo habló de la depresión que vivió al terminar con su pareja

En medio de la entrevista que dio en la emisora Bésame dijo que intentó de todo, hasta hizo un retiro a Argentina y exploró varios caminos espirituales y admitió que lo “peor” que pudo hacer fue encerrarse en su finca estando tan deprimido: “Cuando estaba en mi finca tenía pensamientos raros, como que se me acabó el mundo, apague y vámonos (...) Tuve esos pensamientos suicidas y me quería colgar en un árbol”. Lea aquí: Cultura Profética reafirmó su talento en el Festival Cordillera

Y es que, según su versión, él fue “juzgado, señalado y calumniado” ya que las personas hicieron todo tipo de conjeturas sobre las causas de la separación hasta el punto de relacionarlo con cualquier persona con la que se tomara una foto. Todo eso lo golpeó y él empezó “a darle poder a la piedra, a la luna, a la pachamama”, hasta que alguien le cuestionó por qué le daba el poder a la creación y no al creador.

A partir de ahí Sebastián Caicedo se empezó a acercar a Dios y a ir constantemente a una iglesia en Medellín. “Un día se me acerca alguien y me dice:, ‘Sebastián, quiero orar por ti’. Yo le dije, claro, dale. Se me acerca, me abraza y me dice en el oído: ‘Ese día, que estabas mirando ese árbol, tu no estabas solo, yo siempre estuve contigo’”, dijo conmovido. Lea aquí: Felipe Saruma reveló pistas de su relación con Andrea Valdiri

Según su testimonio, nadie sabía que él había pensado eso y Sebastián Caicedo nunca había visto a esa persona en la iglesia, por lo que entendió ese episodio como una segunda oportunidad de vida.