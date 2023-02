¡Se va de Caracol! Presentadora renuncia después de 10 años en el canal

Mientras se alistaba para encontrarse con sus excompañeras de trabajo dijo: “Después de más de una década, termina mi historia en Caracol Televisión, en Noticias Caracol y el Gol Caracol”. Le puede interesar: ¿Se va de Caracol? Erika Zapata habría publicado video de despedida

Y añadió: “Ya han pasado varios días, entonces quise aprovechar para hacer este video, contarles y agradecerles a todas las personas que me apoyaron todo este tiempo. A las personas que estuvieron ahí siempre pendientes, a las que me mandaban mensajes cuando no me veían”.