¡Se va a casar! Influencer Jesús Arana revela detalles sobre su boda

“En realidad, yo quería pedírselo a él acá, en Cancún, pero se me adelantó, no sospeché nada sino como 10 minutos antes de que me lo pidiera, porque montó una historia donde yo salía tomando vino sentados en la mesa y puso: ‘No sabe lo que le espera’”, inició contando Arana.

Y continuó: “De repente dice: ‘Ya vengo’, se fue con mi hermana y nos quedamos en la mesa mi mamá, mi tía y yo. Luego me llamó mi hermana y me dijo: ‘¿Tú sabes lo que está haciendo Fabián?’... Y yo como ‘¿qué pasó?’... Cuando veo es que estaba haciendo un live y ya me pillé todo, y me preguntó así: ‘¿Cuántos años llevamos juntos?’, y ya se me empezó a aguar el ojo y la risa nerviosa... Se arrodilló y me dijo: ‘¿Te quieres casar conmigo?’... y yo: ‘¡Obvio, sí... ponme el anillo!’, fue espectacular”, reveló el infuencer cartagenero a este medio. Lea también: Denuncian a Jesús Arana por estafa de $30.000 y responde furioso en redes