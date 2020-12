Agregó que “con mucho dolor en mi corazón, pero feliz por todo lo que hicimos me voy. Se vienen otras cosas para mi vida y he decidido dejar mi carrera profesional como músico y también como productor”.

¡Se le salió de las manos!

Al cabo de varias horas y ante los miles de comentarios de usuarios en sus redes, el intérprete de ‘El Caballero’ no tuvo otra opción que manifestar que solo se trató de una broma por el Día de los Inocentes.

“Cayeron, que creían que yo me iba a ir así, sin por lo menos ganarme un Grammy, no señor. Mi gente espero que les haya gustado mi broma que se me salió de las manos, no esperaba que fuera a llegar tan lejos y recibir tantos mensajes”, afirmó entre risas.

Además dijo que “se queda para todos sus fans, pues la razón de ser de su música es el cariño que recibe de todos. ¡Feliz Día de los Inocentes!. El 2021 estará lleno de más salsa, así que espérenlo”.