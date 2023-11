¿Se pasó? Fuertes críticas a Ana del Castillo por sesión de fotos

Sin embargo a muchos de sus seguidores, pareció no gustarles sus fotografías, y desataron una lluvia de comentarios en el post de la cantante.

“A mis ojos creo que ese maquillaje no le hace justicia a lo bella que es”, “Preciosa bebé, pero diles que no te echen tanto Photoshop, ya tú eres preciosa”; “No, pero el asesor o mánager de ella parece más su enemigo”; “Que foto tan macabra, da miedo. Nada tiene de sensual. Estar semidesnuda no indica sensualidad”; “Se parece a la Tigresa del Oriente”; “Tremendo filtro el que le colocaron”, dijeron los seguidores. Lea:“Te voy a meter la mano”: Ana del Castillo casi se ‘agarra’ con “agente de tránsito”

Aunque otros aprovecharon para elogiar su belleza: “Ella es divina y tiene el cuerpower”; “Sin duda alguna te mereces cada volcán de bendiciones”; “Estás muy bella”; “Te pasas. Eres hermosa por dentro y por fuera mi reina”; “Te luciste con estas fotos”, escribieron los usuarios.

Ana del Castillo se encuentra nominación en los Latin Grammy 2023, donde competirá en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cumbia Vallenata. El evento musical que reconoce el talento latino se celebrará el próximo 16 de noviembre en la ciudad de Sevilla, España. Le puede interesar: El Príncipe Harry ganó una nueva pelea a la prensa “sensacionalista” británica