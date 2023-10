¿Se pasó de filtros? Critican a Georgina Rodríguez por portada en Vogue

La empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo engalana no una, sino dos portadas de Vogue y en una de ellas, muchos de sus seguidores afirman que “se pasaron con los retoques” en su cuerpo.

Y es precisamente esta foto la que ha causado gran conmoción entre sus seguidores, quienes la critican por “abusar de los filtros”.

“Omg la primera no eres tú, te hicieron un súper retoque tú tienes curvas cuerpo y aquí no que mal que te dejes hacer eso cuando no lo necesitas”, “Se han pasado un poco con los filtros”, “Demasiado Photoshop”, se leen entre los más de 10 mil comentarios.