‘Se metió el León’: lo nuevo del barranquillero Lowe León

Conozca al percusionista cartagenero de ‘Yo me llamo’ que enamoró a un país

En entrevista con El Universal, Lowe León contó detalles de esta nueva producción musical, que es un merengue urbano con sonido internacional. Él ya había incursionado en este género con una canción llamada ‘Quién como tú’ y ‘La faldita’, y quiso retomar esta vez con ‘Se metió el León’.

“En el año 2019 comencé con este proyecto de merengue urbano y luego en un momento hicimos un experimento, porque a mí me gusta mucho la música popular, por eso he explorado y he hecho estos géneros”, expresó el cantante. Lea: Nació el hijo de Lowe León y Liceth Córdoba

Actualmente está radicado en Valencia (España) junto a su esposa, quién es su manager, y su hijo; contó que ya tenía planes de irse a vivir al exterior para ofrecerle un mejor futuro a su familia.