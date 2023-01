¡Se les acabó el amor! 7 parejas de famosos que terminaron en el 2022

25 años de relación hicieron que Nicolás Montero y Coraima Torres fueran reconocidos como una de las parejas más sólidas de la farándula nacional, quienes se hicieron reconocidos al actuar juntos en la serie ‘Sueños y espejos’. Lea: Coraima Torres y Nicolás Montero vendrán a Montería

Pero hace unos meses decidieron tomar caminos separados, así lo reveló la actriz frente a los micrófonos de ‘La Red’ de Caracol Televisión: “Ya nos divorciamos, pero eso no quiere decir que yo no tenga relación con él, que no lo siga adorando y que no tengamos una gran amistad”.

La pareja aclaró que no existe un motivo específico por el cual decidieron ponerle punto final a su historia de amor.

7. Kimberly Reyes y Federico Severini