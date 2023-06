¡Se le metió al baúl! El susto que pasó Paola Jara en uno de sus conciertos

“El susto más tremendo que me he pegado en un show. Cuando me subí al carro después de que terminé, estaba escondido en el baúl del carro para una foto. Casi me mata del susto, y luego nos ayudó a salir, abrió camino y todo”, escribió Jara en su historia. Le puede interesar: El susto de Jessica Cediel por ‘presencia extraña’ en ‘La Descarga’