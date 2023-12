“Se le cumplió un sueño”: Cultura Profética y Greeicy cantaron juntos

La artista, conocida por su versatilidad y talento, reveló que su anhelo se hizo realidad gracias a la oportunidad de colaborar con la banda de reggae Cultura Profética. Lea: ¡Greeicy en concierto! Una gira que será voz para las mujeres

En una publicación realizada recientemente, Greeicy Rendón expresó su alegría al haber participado en un show de Cultura Profética, una de sus bandas favoritas. La artista colombiana destacó que, aunque ya había tenido la oportunidad de grabar una canción con ellos, esta vez se trató de una experiencia en vivo durante un concierto.

“Ayer fueron tantas emociones que no tuve ni un momento para contarles y es que se me cumplió un sueño. Quienes me siguen saben el amor que le tengo a Cultura Profética, y ya se me cumplió el sueño de grabar una canción con ellos, pero nunca lo habíamos hecho en un show y ayer se me cumplió”, compartió Greeicy en sus redes. Lea: Video: Greeicy Rendón mostró el rostro de su hijo por primera vez