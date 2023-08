¿Se hizo los labios? Revelan que Piqué pagó retoques estéticos a Clara Chía

El periodista Jordi Martín se convirtió en el azote de Gerard Piqué y Clara Chía cuando el ex futbolista rompió con Shakira. Como si tuviera algún interés oculto de por medio, el paparazzi se dedicó durante semanas a seguir a la pareja catalana por las calles de Barcelona, a la espera de conseguir alguna imagen o información que pudiera dejarlos en mal lugar.

Martín asegura que es Piqué quien le tiene manía porque, según él, siempre ha sido más próximo a Shakira. No obstante, no hace falta escarbar demasiado para comprobar que el periodista está obsesionado con acosar y derribar al ex jugador del Barça. “Piqué es racista, clasista, xenófobo”, llegó a decir en una entrevista con Jorge Viera para su programa ‘The Red Phone’. Lea: ¿Clara Chía tiene que irse de la casa? Otras condiciones de Shakira a Piqué

Pero la obsesión de Jordi no es solo con Piqué. También parece haberla tomado con Clara Chía. Así lo demostró una publicación del periodista, donde cuestionó su puesto de trabajo en la empresa Kosmos, que regenta Gerard, y también reveló que Piqué le habría pagado de su bolsillo una operación estética para modificar sus labios.