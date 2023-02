¿Se hizo la lipo? Este es el nuevo retoque del presentador Iván Lalinde

“¿Pillaron ese reel del doctor Juan Carlos Monroy? Él es lo máximo. Esas llanticas de por acá (apuntando a su abdomen), me las quitó el doctor Monroy. El gimnasio ayuda mucho, pero yo me di una ayudita con él, porque yo veía que esa vaina no iba a bajar nunca”, contó el presentador paisa de 44 años en sus historias de Instagram, dejando en evidencia que está dispuesto a mantenerse saludable y con una gran figura. Lea aquí: “No te prestes para eso, está consumiendo”: madre de Chyno responde a Nacho