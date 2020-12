“Que yo sepa solo hay una. Eso fue hace muchos años. ‘La negra’ iba a contar que había llegado un video del novio que le estaba siéndole infiel”, empezó narrando Mabel, que cuando supo lo que emitirían en el programa quiso comunicarse con ella.

“Yo la llamé para advertirle que el video lo iban a poner y ella me entendió mal. Nunca me dejó explicarle y se puso furiosa conmigo, y me detesta. No me voy a poner a decir su nombre pero es una de las mejores amigas de Carolina Cruz y Andrea Serna”, afirmó.

Por último, la también empresaria contó que intentó acercarse nuevamente a la mujer pero siguió recibiendo rechazos. “Hace como 7 años yo la llamé al celular porque no me gusta tener enemigos porque yo soy súper noble y me colgó el teléfono, o sea me detesta”, finalizó.