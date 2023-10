Se filtró la setlist del concierto de The Weeknd en Bogotá; conózcala

El artista regresa a Colombia por segunda vez después de su actuación en Estéreo Picnic en 2017. Entre las canciones que los fanáticos pueden esperar escuchar se encuentran éxitos como “Lost in the Fire,” “House of Balloons,” “Can’t Feel My Face,” “The Hills,” “Starboy,” y muchas más. Lea aquí: La razón por la que fue detenido Jesús Ortiz, integrante de Fuerza Regida

A continuación, la setlist del concierto de The Weeknd en el Estadio El Campín.

La fama (Rosalía cover)

Party Monster

Take My Breath

Sacrifice

How Do I Make You Love Me?

Can’t Feel My Face

Lost in the Fire (Gesaffelstein & The Weeknd cover)

Hurricane (Kanye West cover)

The Hills

Kiss Land (First part only)

Often

Crew Love (Drake cover)

Starboy

House of Balloons

Heartless

Low Life (Future cover)

Reminder

CIRCUS MAXIMUS (Travis Scott cover)

Faith

After Hours

Earned It

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Is There Someone Else?

I Was Never There

Wicked Games

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears

Less Than Zero

Blinding Lights

Tears in the Rain