Se estrenó el documental sobre la vida y muerte de Canserbero

Me he sentido agradecido con la vida de conocer a Tirone. A mi Canserbero no me gusta, no es mi música. Entiendo su dolor, su rabia, su fuerza, su método de protesta, lo respeto como figura, pero respeto más a Tirone que viene a representar ese 80% de Venezuela que está buscando ser escuchado, que viene de unas circunstancias muy difíciles. Tirone es un personajazo, lo admiro mucho. Le tengo un profundo respeto y mucho cariño”.