“Se empelotó”: Ryan Castro de ‘Yo me llamo’ hizo bailar a Pipe Bueno

En la séptima etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto con ‘Sinfoni’, un cuarto jurado en forma de inteligencia artificial, evalúan meticulosamente a los competidores que han asegurado su lugar en la Escuela de “Yo Me Llamo”. Allí, reciben instrucción de expertos para perfeccionar su semejanza con los artistas que imitan. Lea aquí: ¡Viva el amor! Shakira de ‘Yo me llamo’ encontró pareja en el programa

Con una trayectoria que ha cautivado a la audiencia, “Yo Me Llamo” ha conquistado los corazones de los espectadores gracias a su innovador formato y la destacada calidad de sus participantes. Desde su debut en Colombia, el programa se ha convertido en un punto de referencia en la música y el entretenimiento del país.

El reconocido programa de entretenimiento “Yo Me Llamo” ha sido un fenómeno en las noches colombianas a lo largo de sus nueve emocionantes temporadas. En este exitoso show, una multitud de talentosos cantantes han desfilado por su escenario, dejando una huella imborrable en la televisión.

En esta etapa, tres participantes son sentenciados a eliminación cada noche, una decisión tomada minuciosamente por el jurado. Además, ‘Sinfoni’ premia al imitador que mejor logre su parecido con el artista original con un premio que oscila entre un millón y 100 millones de pesos.

En un capítulo reciente, Pipe Bueno sorprendió a todos al término de la presentación de ‘Yo Me Llamo Ryan Castro’, un imitador de música popular. Luego de la interpretación de la canción “14/20”, Pipe Bueno se levantó de su silla y comenzó a bailar de manera sensual, quitándose su chaqueta en un momento inesperado. César Escola no pudo evitar comentar: “Se empelotó el jurado”. Pipe Bueno compartió su experiencia al decir: “Me sentí como cuando tenía 14 años; la interpretación me hizo sentir como si tuviera 14”.