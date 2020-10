Por coincidencias del destino, Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. Pedro, quien tiene que sufrir en silencio el romance que viven Paula y César Luis, no se da por vencido y se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, situación que los llevará a vivir un gran amor, pues es el único que la comprende y la ayuda. Con muchos enemigos y unos pocos aliados, Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.

Esa misma noche, Juan Pacheco, el padre de la familia, decide suicidarse, no sin antes pedirle a Pedro que se encargue de su mujer y de sus hijas. Es así como este galán se convierte en el responsable de Doña Nidia, Mayerli y Yadira Pacheco. Durante el entierro de Juan, Pedro se da cuenta de que la mujer que tanto lo impactó en el taxi, es la hija natural de don Juan: Paula Dávila, una joven que estuvo estudiando en el exterior patrocinada por su padre y que poco después termina trabajando como gerente comercial en Importaciones Freydell. César Luis, el dueño de esta empresa, se muestra interesado en ella desde el primer momento en el que la ve y, sin importarle su condición de hombre casado, se empeña en conquistarla a punta de engaños.

“Teníamos la sospecha de que, después de tantos años de ver mujeres llorar y sufrir por amor, había llegado el momento de invertir esos roles y tener una novela en la cual, quienes sufrieran por amor, fueran los hombres. Empezamos a trabajar sobre un cuento de Luis Felipe Salamanca que se llama No soy monedita de oro, que hablaba de un personaje de nombre Pedro Coral y que más o menos tenía ese tipo de sensibilidad. Luego empezamos a trabajar con Miguel Varoni y Juan Carlos Villamizar, y teníamos claro que si la gente decía: “Tan chistoso Pedro”, pues íbamos a tener un gran éxito, pero si lográbamos que la gente dijera: “Pobrecito Pedro”, la íbamos a sacar del estadio. Construimos un personaje muy masculino, pero con una sensibilidad muy femenina, pensamos que si lográbamos este truco, hombres y mujeres se iban, no solo a reír, sino que también se conmoverían con Pedro. Finalmente, logramos crear una telenovela donde invertimos los roles clásicos, donde los hombres sufrían y lloraban por amor. Afortunadamente el truco dio resultado. Las aventuras del último romántico, capaz de sufrir y llorar por amor, el último hombre capaz de ser fiel a sus sentimientos fue Pedro, el escamoso”, aseguró Dago García.

Para Sandra Reyes, actriz que le da vida a Paula Dávila, trabajar en Pedro, el escamoso, ha sido una de las experiencias más bonitas que ha tenido en su vida: “Trabajar al lado de grandes actores, como Miguel Varoni, Alina Lozano, Marta Osorio, Marcela Mar y también con maravillosos directores, fue gratificante. Fueron dos años en los que realmente me divertí haciendo mi trabajo y gracias a esto la gente me recuerda con mucho cariño. Hasta el día de hoy me lo siguen expresando. Es realmente hermoso que este personaje siga en la memoria y en los corazones de la gente y continúo recibiendo el fruto de ese maravilloso trabajo”.