¡Se cansó! Así respondió Selena Gómez a quienes critican su cuerpo

La estrella de “Only Murders in the Building”, que lució un vestido de Valentino, fue nominada a su primer Globo de Oro por mejor actriz en comedia por su personaje de Mabel Mora en el exitoso programa de Hulu, protagonizado por Steve Martin y Martin Short.

La estrella se ha pronunciado en varias oportunidades en contra de los body-shamers antes. En abril de 2022, volvió a hablar sobre ser juzgada por su apariencia. “Sinceramente no me importa mi peso porque la gente siempre tiene algo que decir de todos modos”, expresó.

Gómez le solicitó al director que grabara todos los aspectos de su vida, incluso si eran momentos críticos.

Tras el estreno de ”My Mind & me”, la cantante no sólo habló de lo difícil que fue para ella sacar a la luz este trabajo, sino también reveló algunos de los procesos que vivió durante los años en que fue grabado.

Gómez relató que ha estado en cuatro centros de rehabilitación y que sus altibajos emocionales podían durar semanas o meses, pero ella no podía identificar qué era lo que los detonaba. (Lea también: La exreina Catriona Gray y su llanto desconsolado en Miss Universo 2022)

“Creo que cuando cumplí 20 años cuando empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo”, dijo la cantante a la revista Rolling Stone.

Dijo que un principio empezó a sentirse deprimida, después continuó aislándose. “No podía moverme de mi cama. No quería que nadie me hablara. Mis amigos me traían comida porque me amaban, pero ninguno de nosotros sabía qué era. A veces pasaba semanas en la cama, hasta el punto de que incluso bajar las escaleras me dejaba sin aliento”, añadió.

Gómez no intentó terminar con su vida, era una idea en la que solía pensar frecuentemente, ya que experimentaba sensaciones que le “decían” que todo estaría mejor si ella no estuviera ahí. En 2018 tuvo un fuerte episodio de psicosis que la llevó a un centro de tratamiento, donde después de varios meses recibió un diagnóstico de bipolaridad.

La cantante mencionó que una de las etapas más “aterradoras” de este trastorno era que no sabía cuándo podría terminar.

Algunas de las revelaciones que hace el documental de la actriz y cantante es sobre su complicada relación con su padre y su comentado romance con Justin Bieber.