¿Se cancela el concierto de RBD en Colombia? Anahí está hospitalizada

De acuerdo con las imágenes publicadas por la artista, el suceso se habría dado por cuenta de la realización de los in ears, monitores especiales que van dentro de los oídos y ayudan para que los artistas puedan escuchar el sonido directamente al oído. Pero no contaron con que esto le ocasionaría un daño. Lea aquí: Este es el motivo por el que Miguel no estará presente en la gira de ‘RBD’

Cuando intentaron sacar el molde, se rompió y al jalarlo, le ocasionaron un desgarre. “Y lo que parecía un día perfecto acabó así”, escribió en la primera imagen, donde se le vio con un tapabocas y sentada en un hospital.