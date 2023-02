Se acabó la espera, Karol G se une a Romeo Santos

Tras el anuncio de su anticipado álbum, “Mañana será bonito”, Karol G lanza “X si volvemos” acompañada por The King of Bachata, Romeo Santos. Uniendo a ambos artistas por primera vez, la canción cuenta la apasionante y sensual historia del final de una relación.

Producido por Ovy On The Drums y compuesta por Karol G, Romeo y Kevyn Mauricio Cruz, “X si volvemos” da vida a una noche cautivadora en la cama donde una pareja admite su innegable química sexual a la vez que aceptan que no están destinados a estar juntos. Mientras cantan, “Con eso nos vamos, pero antes de irnos. Vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos”, sobre un ritmo contagioso, la canción sin duda capturará a su actual y a nueva audiencia. La producción afirma aún más la versatilidad de Karol G mientras continúa colaborando con artistas icónicos de diversos géneros. (Lea aquí: Shakira y Karol G lanzarán canción juntas: esto es lo que se sabe)