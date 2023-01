¡Se acabó el amor! WestCol y Aída Victoria terminaron

Aída Victoria Merlano como que no nació para el amor. La influencer no ha tenido mucha suerte en sus relaciones amorosas y esta vez no fue la excepción.

Este lunes, el mismo WestCol confirmó la ruptura a través de un video en sus redes. El streamer dijo que “hace rato” no está con Aída. (Westcol sobre su relación con Aída Victoria: “Sin ser lindo la conquisté”)

“No hemos dicho nada públicamente, pero desde hace rato no estoy con ella. Estoy seguro que ustedes ya lo sabían. Fue una decisión mutua. Llevamos mucho sin estar juntos”, mencionó.

Estas declaraciones dejaron claro que quedaron en buenos términos, y aunque ya no son pareja, quedaron como amigos.