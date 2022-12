¿Se acabó el amor? Mbappé dejaría atrás la figura trans y tendría nueva novia

The Sun, medio británico.

En esta ocasión el nombre de Mbappé volvió a sonar, pero no precisamente sobre fútbol sino que se le ha vinculado con una modelo trans llamada Ines Rau, una francesa de 32 años que últimamente se ha lanzado a la fama ante los medios de comunicación de su país por compartir anécdotas de su vida cuando era hombre. Lea aquí: Ella es Inés Rau, la modelo transgénero con la que Mbappé estaría saliendo

Pero eso no es todo. El delantero del Paris Saint-Germain F. C. ahora es relacionado con otra mujer según publicaciones de medios internacionales como The Sun, lo que supondría una ruptura con la modelo trans Ines Rau.

“Mbappé no es ajeno al centro de atención y tampoco lo es su supuesta nueva novia, Rose Bertram”, sentenció aquel medio.