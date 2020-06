“Sara vive en mí y está igual que siempre”: Natasha Klauss

Con el elenco

La actriz, quien también es empresaria y madre de dos bellas chicas, dijo que el cariño por sus excompañeros de set sigue vigente. “Han pasado muchos años, pero mantenemos los recuerdos intactos, es como si no hubiera pasado el tiempo y la gente siempre nos recuerda nuestros personajes”, contó.

Agregó que “desde hace un tiempo y gracias a las redes sociales nos hemos mantenido en contacto. Poco a poco vamos agregando a más integrantes y, en este momento, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos enviamos mensajes, hablamos de nuestros proyectos, siempre estamos al tanto de cómo está cada uno”.

Sobre su personaje, ‘Sarita’, manifestó un gran amor. “Sara está en mí, vive en mí. Es como si no hubieran pasado los días, ella está igual que siempre. Vive en todo lo que es o hace Natasha. Siempre con su fraternidad, con su carácter y su amor por los caballos, algo que también tengo yo”, anotó.

Tiempo en casa

La artista ha usado la cuarentena para estar más cerca de sus hijas, pero extraña a sus padres y demás familiares. “La verdad, el confinamiento no me dio tan duro porque desde hace un tiempo vengo trabajando en mi casa, por el contrario, me ha ayudado a compartir más con mis hijas. En lo laboral, tenía muchos proyectos con mi empresa de accesorios y otros actorales, pero solo estábamos concretando, por fortuna no me tomó en rodajes. Esta emergencia nos ha afectado mucho a los artistas”, expresó.

Aún se desconoce qué día comenzará a transmitirse la novela, pero Natasha la espera con ansias. “Sé que ha sido tendencia en redes sociales, que la gente ha vuelto a bailar la canción, entonces son muchas las expectativas. Mientras, sigo disfrutando de mis hijas. Espero que finalice la pandemia para seguir compartiendo con mi público y mi familia y claro, seguir actuando. También me gustaría volver al mar, adoro a Cartagena, siempre que puedo, voy”, finalizó.