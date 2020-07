Sara Uribe rompe el silencio y habla de su relación con Fredy Guarín

Precisamente sobre esto, hace varias semanas la misma presentadora contó que su relación no estaba bien, sin embargo, en ese momento no dejó claro si seguían o no. (Lea aquí: ¿Muy simple? Así felicitó Sara Uribe a Fredy Guarín)

“Fredy toda la vida va a ser el papá de mi hijo y yo feliz de que sea un gran papá con Jacobo, y que Jacobo siempre se llene del amor de su padre, porque es un ídolo en todo lo que hace; es un hombre muy exitoso. Mi hijo va a tener el mejor referente de papá”, dijo la famosa.

Agregó que “A Fredy lo voy a amar toda mi vida, porque es el papá de mi hijo. O sea, no le tengo sino agradecimiento en todo. Y yo lo admiro porque es un teso, un gran futbolista, ha llegado a donde ha querido, ha sacado a su familia adelante, ha sido mi pana. [...] Fredy me dio lo mejor de mi vida, a este ángel. Yo vivo agradecida, porque me llenó de amor y de felicidad con este negro que es mi compañía, mi vida, todo. Jacobo es la bendición más bonita de mi vida; me llenó el alma y la vida”.

Finalmente, Sara aprovechó para enviar un mensaje a todas esas mujeres que, como ella, se separaron y de la relación quedaron hijos, para que nunca sientan odio por el padre de sus hijos y mucho menos hablen mal de este.

Con estas declaraciones, la exprotagonista calló los rumores sobre su relación con Fredy, dejando claro que, aunque no se conoce la verdadera razón de la ruptura, quedaron en muy buenos términos.