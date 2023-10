Sara Uribe persigue el sueño americano junto a su hijo Jacobo

La modelo publicó un video grabado en pleno corazón de Manhattan, Nueva York. La empresaria recreó una de las escenas más icónicas del video musical de Madonna, la reina del pop, ‘Ray Of Light’. En la producción audiovisual observamos el mundo moverse rápidamente a su alrededor mientras ella permanece en el centro.

“Los sueños no están para soñarlos, están para tenerlos y hacerlos realidad. He trabajado muy duro durante más de 20 años por alcanzarlos y aunque he tenido tropiezos, siempre han estado ahí. Llegar a Estados Unidos es una bendición, estar acá con mis conferencias, con la vida que quise, con mi niño es una bendición”, escribió la presentadora en el video. Lea aquí: ¿Feid se volvió creído? Sara Uribe habló de cómo cambió con la fama