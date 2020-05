Sara Uribe le responde a todos los que la llaman ‘rellenita’

Contó su versión de los cambios

Aunque para muchos de sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, Sara está perfecta esté como esté, ella admite que en un principio después de dar a luz, notó cómo su perdía kilos aceleradamente sin poder hacer nada para detenerlo. “Después de tener a Jacobo, entre la lactancia, el corre corre y otras cosas, mi cuerpo comenzó a cambiar aún más de lo que ya había cambiado: bajé mucho de peso y no era algo que pudiera controlar. Tenía las hormonas completamente alborotadas. Muchas personas me escribían por aquí que me veía flaca, garruda, horrible...¡Y no crean que no! A uno esas cosas le afectan también porque es normal. Uno también es un ser humano y siente. Fui donde especialistas, empecé a entrenar, hice de todo y no subía de peso, en cambio...Bajaba más y más. Los pantalones me quedaban volando, nada me servía, se me veían los huesos y eso lo aburre más a uno”, manifestó la también modelo, revelando que más de una vez dudó de publicar fotografías “pero sentía que cualquier cosa que subiera iba a ser un ‘ataque’ a como me veía involutariamente”.

De inmediato Sara confesó que ahora, tener unos kilos de más, es como le gusta estar y asegura que lo logró teniendo un equilibrio entre lo físico y lo mental. “Así como me ven ahora: con unos kilitos más...Es como soy en realidad y como me gusta estar. Estos kilos han sido producto de un proceso importante que he tenido para estabilizar mi salud y mi mente, todo en conjunto. Me veo en el espejo y me gusta lo que veo. Me gusta el fondo que tengo. Me gusta esto”, expresó. Seguidamente confiesa que no le molesta con que le digan que está más cachetona que antes. “Cuando me escriben mensajes intentando “lastimarme” diciendo: “Estás cachetona, cuídate con la comida, etc...”, no me molestan, ¡me alegra! Porque quiere decir que los de afuera también ven el cambio en mí y sin importar si a quien escribe le gusto más flaquita o más llenita, me gusto YO y es suficiente”.

Para finalizar, la mamá de Jacobo invitó a reflexionar a todos los que atacan a los demás por sus cambios físicos. “El físico no es más que un empaque, que muchos cuidamos un poquito más que otros o que nos interesa más, sí. Pero es un empaque y es uno que refleja muchas cosas que pueden estar pasando.

Más allá de estar o rellenit@s o flaquit@s o como sea...Lo importante es mirarse al espejo y sentirse cómodo en la carne de uno, así afuera llueve o caigan comentarios... Lo importante eres tú”, finalizó.