La ex de Fredy Guarín contó que tuvo que cerrar dos de sus salones de belleza y la amenazaron con desalojarla si no paga los 20 millones que debe de arriendo, sin embargo, la situación ha estado tan difícil que hasta los empleados han salido afectados, pues solo trabajan medio tiempo por lo que el salario es menor.

“Me dejaron prácticamente quebrada. Estoy debiendo más de 20 millones de pesos en arriendo. Llamo y me dicen que me van a desalojar porque no he hecho un abono importante. Yo entiendo a los dueños de los locales porque de eso comen y viven, pero entonces qué hago con mis empleados. Me cierran jueves, viernes y sábado, que son los días más importantes”, dijo en sus historias de Instagram.

Agregó que “yo llego a la empresa, donde están todos mis empleados, donde están trabajando tres veces por semana, donde hay toque de queda. Me toca responder por ellos, no los voy a echar a la calle porque mientras yo estoy cuidándome en una finca con mi familia, la idea es que mis empleados estén bien”.

Ante esto, la modelo le hizo un llamado al gobierno para que piense más en todas esas personas que generan empleos y explicó la razón por la que no salió a marchar en contra de la reforma, dejando claro que no está de acuerdo con los puntos que está pretende establecer.

“¿Qué les digo a mis empleados? ¿Qué voy a una finca con jacuzzi y no hay para comer? Claro, yo me tengo que echar la mano al bolsillo ¿Me cierran jueves, viernes, sábado, los días más importantes. ¿Qué hago con todas estas familias? No puedo salir a marchar porque se me enferma mi mamá y se me muere, o me da un covid, peor no hay clínicas. ¿Qué hago con mis empleados? Gobierno diga”, expresó Uribe.

Además, le pidió ayuda al gobierno para solventar su situación económica que ya está llegando al límite. “No sé qué hacer con los empleados y debo salir para decirle al Gobierno que estamos jodidos, quebrados, que nos ayude”.

Cabe recordar que Antioquia es uno de los departamentos más afectados por la pandemia, por lo que las restricciones son mayores hasta el punto de que los fines de semana haya una cuarentena total.

Aquí el video que Sara compartió en sus historias de Instagram.