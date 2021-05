“¿Sarita aún hablas con Guarín?”, le escribieron a lo que ella contestó: “Pues obvio, ¿cómo no?, si es el papá de mi hijo. Toda la vida vamos a tener que hablar”.

Desde que se confirmó la separación de Fredy Guarín y Sara Uribe, a la presentadora no se le ha visto con otra compañía que la de su hijo Jacobo. Recientemente Sara decidió responder algunas preguntas en Instagram que sus usuarios le hicieron, las más recurrentes fueron acerca su vida amorosa, de hecho el nombre del futbolista apareció entre las curiosidades de sus fans. (Lea aquí: Fredy Guarín no actuó bajo efectos de drogas o alcohol )

En la misma tanda de preguntas, a la presentadora le preguntaron, “Para ti, ¿cuál es el hombre ideal?”. De inmediato la también modelo no dudó en dar la lista de requisitos de lo que para ella sería su pareja perfecta. “Lo primero es que sea un hombre admirado y admirable. Que tenga un muy buen corazón, que sea un muy bien hijo, buen hermano porque así como trata a la mamá, lo va a tratar a uno. Que sea muy trabajador, inteligente, que respete a este hombrecito que es lo más valioso que tengo, con respeto entendiendo que ya tiene un papá. Que me ame, que se sienta orgulloso de mi, que me ayude a forjar mis sueños, a construir cosas, a planear, a sentirse muy feliz conmigo. Que le guste viajar y que se dedique a vivir feliz”, comentó.