Para Samuel David Montes Sanmartín, de 15 años, la música lo es todo. Es tanta su pasión por este arte, que hace ya un tiempo decidió enfocarse en hacer música y se denominó Samuel Rose.

Este cartagenero, residente en el barrio 9 de Abril, dice que lo suyo es el género urbano y todos sus ritmos, pero asegura que siempre le agrega su estilo particular a sus creaciones.

“Todos los días estoy creando retos y proyectos para cumplir mis sueños y darle más fuerza a mi carrera musical. Me considero versátil, arriesgado y humilde y siento que voy por buen camino”, dice el cantautor.

Como Daddy Yankee

Cuenta que su amor por la música fue inculcado por un familiar. “Cuando era pequeño, un tío que ya falleció, me ponía ropa como la que usaba Daddy Yankee y hacía que cantara para que la gente me viera. Él me apoyó desde el principio y quiero que se sienta orgulloso de mí”, expresa.

“Realicé mi prima canción en la organización artística local Barrio Fino Mundial, donde conocí a Ariel LF que es el director y a todo el equipo y creamos una familia que quiero mucho. Agradezco a esta organización y a mi familia porque siempre me apoyan”, sustenta.

La canción

Ahora, con solo 15 soles, se siente más maduro y comprometido con Samuel Rose y por eso sigue haciendo temas con profesionalismo y amor. “Hace poco lancé mi canción ‘Poseída’ y ha sido una gran alegría ver cómo le gusta a la gente. Está inspirada en mi novia, la persona que está a mi lado siempre. Es un tema urbano, perfecto para bailar”, añade.