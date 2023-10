¿Salió con el chef Carpentier? Martha Isabel Bolaños se refirió al jurado

Martha Isabel se refirió a su relación con los demás concursantes y señaló que nunca entendió por qué no pudo establecer una empatía con Carolina Acevedo, la ganadora actual del reality. Aunque cree que se debe a cuestiones de energía, en realidad no hubo un motivo específico que causara tantos desacuerdos.

La elección de vivir sola

También habló sobre su elección de vivir sola y de no tener hijos, decisiones que han sido objeto de críticas en diversas ocasiones. Sin embargo, expresó que se siente feliz con sus elecciones, y los comentarios al respecto no la afectan en gran medida. Lea aquí: ¿La bloqueó? Daniela Tapia no pudo felicitar a Carolina Acevedo

Y, como era de esperar, surgió la inevitable pregunta sobre si había habido algo más que amistad entre ella y el chef Carpentier, debido a su cercanía en el programa. Martha respondió enfáticamente que sí había salido con el chef chileno en una ocasión, pero solo después de que terminara el reality.