Russell Brand es acusado de exhibicionismo y otros delitos sexuales

"Si hubieran actuado entonces, quizás hubiese habido menos mujeres que hubiesen sufrido cosas horribles, como estamos leyendo últimamente en la prensa", declaró a la cadena británica.

La mujer no lo denunció en ese momento, pero la dirección de la BBC estaba al corriente del incidente desde 2019, aunque no tomó ninguna medida.

Además, el humorista y actor británico Russell Brand también fue acusado de violación, agresiones sexuales y abuso emocional durante un período de siete años. Todo esto de acuerdo con una investigación publicada el sábado.

Cuatro mujeres denunciaron agresiones sexuales entre 2006 y 2013, cuando Brand estaba en el apogeo de su fama trabajando como presentador de las cadenas BBC Radio 2 y Channel 4 y actuaba en películas de Hollywood.

Las acusaciones, que Brand niega, fueron hechas en una investigación conjunta por los periódicos The Sunday Times y The Times y el programa de televisión Channel 4 Dispatches.

En un video publicado el viernes, Brand, de 48 años, negó las "acusaciones criminales muy serias" que, según dijo, se harían en su contra.

En la investigación, una mujer alegó que Brand la violó en su casa de Los Ángeles, mientras que otra afirma que la agredió sexualmente durante una relación de tres meses cuando ella tenía 16 años y aún estaba en la escuela.

Conocido internacionalmente como el exesposo de la estrella del pop Katy Perry, Brand comenzó su carrera como humorista a principios de la década de los 2000.

Fue el presentador del programa Big Brother’s Big Mouth durante tres años a partir de 2004. También interpretó a la estrella de rock Aldous Snow en la película del 2008 “Forgetting Sarah Marshall” y su secuela del 2010 “Get Him To The Greek”.